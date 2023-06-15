Diyarbakır’da arazi kavgası çatışmaya döndü: 8 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahlar çekildi. Olayda 8 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Diyarbakır’da arazi kavgası çatışmaya döndü: 8 ölü, 3 yaralı

AA'da yer alan habere göre, Diyarbakır'da Bismil ilçesine bağlı Serçeler köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

SİLAHLARLA BİRBİRLERİNE ATEŞ AÇTILAR

Silahların kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı köyde, yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AA muhabirine, arazi anlaşmazlığı kavgasının iki aile arasında çıktığını belirterek, "200 dönümlük bir arazi nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 vatandaşımız da yaralandı. Yaralı vatandaşlarımız bölgeye gönderilen sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı. Jandarma ekiplerimiz bölgede gerekli önlemleri aldı." dedi.

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