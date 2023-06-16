Diyarbakır’daki arazi katliamında şok detaylar ortaya çıktı

Diyarbakır’da 9 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı arazi kavgasıyla ilgili detaylar gün yüzüne çıktı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı 11 şüpheli ise aranıyor.

Diyarbakır’daki arazi katliamında şok detaylar ortaya çıktı

DHA’nın bilgilerine göre olay, Bismil ilçesi Serçeler Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

Olay öncesi çıkan yangın, havadan jandarma helikopteri, karadan ise itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü.

Mahallede jandarmanın aldığı geniş güvenlik önlemi sürerken, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından cenazeler ailelere teslim edildi. Yine yoğun güvenlik önlemi altında aileler cenazelerini teslim aldı. Cenazeler, mahalleye götürülerek toprağa verildi.

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EKİPLER ÇATIŞMANIN ARASINDA KALMIŞ

Kavgayla ilgili olarak yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Taraflar arasında sabah saatlerinde yangın çıkan buğday tarlasında silahlı kavga çıktığı, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Sağlık ekibi yaralılara, itfaiye ekibi ise yangına müdahale ederken, jandarmanın da güvenlik önlemi aldığı sırada, olayı duyan tarafların yakınlarının bölgeye geldiği ve yeniden çatışma çıktığı ortaya çıktı.

Ekiplerin çatışmanın ortasında kaldığı, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeden uzaklaşırken, jandarmanın müdahalede yetersiz kaldığı ifade edildi. Yine çatışmanın ortasında kalan bir biçerdöver operatörü de kaçarken itfaiye aracına çarptı. Operatör, itfaiye aracına girerek kurtulurken, bölgeye takviye jandarma ekiplerinin gelmesiyle olayın sonlandığı ifade edildi.

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5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 11’İ ARANIYOR

Olayla ilgili Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 3 savcı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. 11 şüphelinin de yakalanmasına çalışırken, hastanede tedavisi süren M.A. ve A.A. da soruşturma dosyasına şüpheli sıfatıyla eklendi.

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