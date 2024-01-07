Diyarbakır'da belediye çalışanlarına silahlı tehdit

Silvan Belediyesine ait garaj amirliğine 4 Ocak tarihinde terör örgütü PKK/KCK adına gelen, 1'i silahlı, 4'ü maskeli 5 kişinin, park halinde ki araçları yakacaklarını söyleyerek personelleri tehdit eden zanlılar için çalışma başlatıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.