Diyarbakır'da belediye çalışanlarına silahlı tehdit

Kaynak: AA
Diyarbakır'da belediye çalışanlarına silahlı tehdit
Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı belediye çalışanlarını silahla tehdit ettikleri iddiası üzerine emniyet ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Silvan Belediyesine ait garaj amirliğine 4 Ocak tarihinde terör örgütü PKK/KCK adına gelen, 1'i silahlı, 4'ü maskeli 5 kişinin, park halinde ki araçları yakacaklarını söyleyerek personelleri tehdit eden zanlılar için çalışma başlatıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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