2024’te ev fiyatları düşecek mi? Uzman isim açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
2024’te ev fiyatları düşecek mi? Uzman isim açıkladı
2024’te beklenen konut fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükduman fiyatlarda düşüş beklemediğini belirtirken “enflasyonist süreçte fiyat düşüşü beklemen mantıksız” dedi.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ahmet Büyükduman, önümüzdeki dönemde konut piyasasına dair beklentilerini anlattı.

“TÜFE’YE GÖRE BİRAZ GERİLEME YAŞANABİLİR”

2024’te konut fiyatlarında düşüş beklemediğini belirten Büyükduman, bunun iki sebebi olduğunu belirtti. Yüksek enflasyonist süreçte ve böylesi bir ortamda cari fiyatların gerilemesini beklemenin mantıklı olmadığını sözlerine ekleyen Büyükduman, fiyat değişimlerinin aylık enflasyonun altına kalma ihtimalini çok yüksek olduğunu belirtti.

“BALON PATLADI ANLAMINA GELMEZ”

Reel fiyatlarda gerileme yaşanabileceğini de belirten Büyükduman, piyasada fiyat artışını destekleyen olguların olması durumunda balon fiyat anlayışının olmayacağını belirtti. Büyükduman, konut balonunun patlamadığını sadece fiyatlarda bir düzeltme yaşandığını sözlerine ekledi.

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