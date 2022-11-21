﻿Kıraathaneye silahlı saldırı

Kıraathaneyi silahlarla bastılar, ortalığı kan gölüne çevirdiler. Dehşet veren olayın adresi Diyarbakır. Edinilen bilgiye göre, Bağlar ilçesi Gürsel Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathaneye henüz bilinemeyen bir nedenle 2 kişi ellerindeki silahlarla saldırı düzenledi.
Saldırıda kıraathanede bulunan 2 kişi yaralandı. Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Öte yandan güvenlik güçleri geniş çapta inceleme yaparken, kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlattı.
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