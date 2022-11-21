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Kıraathaneye silahlı saldırı

Diyarbakır’da bir kıraathaneye henüz bilinmeyen bir nedenle saldırı gerçekleştirildi. Silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 01:23
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Diyarbakır’da bir kıraathaneye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Kıraathaneye silahlı saldırı
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Kıraathaneyi silahlarla bastılar, ortalığı kan gölüne çevirdiler. Dehşet veren olayın adresi Diyarbakır. Edinilen bilgiye göre, Bağlar ilçesi Gürsel Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathaneye henüz bilinemeyen bir nedenle 2 kişi ellerindeki silahlarla saldırı düzenledi.

Saldırıda kıraathanede bulunan 2 kişi yaralandı. Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Öte yandan güvenlik güçleri geniş çapta inceleme yaparken, kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlattı.

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