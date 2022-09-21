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  • 35 bin nüfuslu Solhan ilçesine 6 milyon liralık kıraathane. Millet Kıraathaneleri milletin cebine çöktü

35 bin nüfuslu Solhan ilçesine 6 milyon liralık kıraathane. Millet Kıraathaneleri milletin cebine çöktü

Kamu bütçesinde karadelik oluşturan millet kıraathanelerine yönelik fahiş bir harcamaya daha imza atıldı. Bingöl’de AKP idaresindeki 35 bin nüfuslu Solhan’a yapılacak kıraathane için 5,9 milyon TL harcandı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 11:56
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Bingöl’de AKP idaresindeki 35 bin nüfuslu Solhan’a yapılacak kıraathane için 5,9 milyon TL harcandı. Bütçede karadelik oluştu. Millet Kıraathaneleri milletin cebine çöktü

35 bin nüfuslu Solhan ilçesine 6 milyon liralık kıraathane. Millet Kıraathaneleri milletin cebine çöktü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim vaatleri arasında yer alan millet kıraathaneleri, belediyelerin bütçesinde kara delik oluşturdu. Erdoğan’ın 7 Haziran 2018 tarihinde Hatay’daki mitingde yaptığı konuşmasında gündeme getirdiği millet kıraathanelerinin ilk çivisi 30 Temmuz 2018’de çakılırken fahiş harcamaların önü arkası kesilmedi.

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Bingöl’ün 35 bin nüfuslu ilçesi Solhan’a da millet kıraathanelerinin en maliyetlilerinden biri inşa edildi. İnşaat ihalesi Eylül 2020’de yapılan ve 2 milyon 154 bin 869 TL’ye mal olan millet kıraathanesinin ikmal inşaatı için 25 Ağustos’ta yeni bir ihale daha açıldı. Solhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ihaleye verilen en yüksek teklif 4 milyon 300 bin TL oldu.

5 MİLYON 951 MİLYON LİRA HARCANDI

AKP’li Hakim Yıldız başkanlığındaki Solhan Belediyesi’nin 4 milyon 805 bin 362 TL yaklaşık maliyet hesabı çıkardığı iş gerçekleştirilen ihalede imzalar ise 3 milyon 797 bin TL için atıldı. AKP’li belediyenin bin 345 metrekarelik büyüklüğe sahip millet kıraathanesi için harcadığı para 5 milyon 951 bin 869’a ulaştı.

YÜKSEK MALİYETLİ KIRAATHANELER

Solhan’a inşa edilen millet kıraathanesi maliyeti ile öne çıkarken yüksel maliyetli diğer bazı millet kıraathaneleri şöyle sıralandı:

Kayseri Sarız: 2 milyon 197 bin TL

Urfa Halfeti: 1 milyon 595 bin TL

İstanbul Ümraniye: 6 milyon 94 bin TL

Kütahya Tavşanlı: 1 milyon 377 bin TL

Konya Meram: 224 bin 750 TL

 

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Vatandaş
21.09.2022 13:12
2 milyon TL’ye alasından 50 kişinin çalışabileceği tekstil konfeksiyon atölyesi kurulabilirdi. Millet Kıraathanesi ayağıyla acaba ne gibi dümenler çevriliyor.  
 
Nurettin GÜN
21.09.2022 13:06
Adana emekliler dernek başkanı seyfi iyiyürek ten ceyhan a dernek şubesi açın dedi arkadaşlar başkan ilçelere dernek açma yetgisi verilmiyor dedi ilçede yo sayılıyoruz  
 
Abbas
21.09.2022 12:58
Millet bahçesi, camisi şimdide kıraathanesi, ya arkadaş yeter bu ülke insanı ile kafa bulduğunuz  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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