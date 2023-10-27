Diyarbakır’da doğalgaz patlaması ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir okulda doğalgaz patlaması yaşandığı ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, ihbarın asılsız olduğunu belirledi.

KAYNAK: İHA
Diyarbakır’da doğalgaz patlaması ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Olay, merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 290. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp “Vehbi Koç İlkokulu’nda doğalgaz patlaması meydana geldi. 1 kişi içeride mahsur kaldı” ihbarında bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbarı değerlendiren ekipler, kısa sürede adrese ulaştı. Okulun çevresinde incelemelerde bulunan ekipler, herhangi bir patlamanın yaşanmadığını belirledi. Yapılan kontrollerin ardından ekipler geri döndü.

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