Diyarbakır'da huzur asayiş uygulaması: 21 tutuklama

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, huzur asayiş uygulamasında gözaltına alınan 45 şüpheliden 21'i tutuklandı; 2'si kurusıkı 10 tabanca, 2 çalıntı motosiklet ve 375 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Diyarbakır'da huzur asayiş uygulaması: 21 tutuklama

Bismil Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede 2 hafta boyunca huzur asayiş uygulaması yapıldı. Polis ekipleri tarafından ilçenin farklı mahalle ve sokaklarında yapılan uygulamada, haklarında adli makamlarca yakalama emri ve aralarında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlülerin de bulunduğu toplam 45 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamada 8 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 çalıntı motosiklet, 375 paket kaçak sigara ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden 21'i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, 24'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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(Kaynak: DHA)

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