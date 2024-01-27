Diyarbakır’da kanserle ilgili farkındalık artıyor

Seminerde kanser türleri, risk faktörleri, belirtileri ve tedavileri hakkında bilgi verildi. Seminer bugün 4 saat sürdü ve katılım oldukça yüksekti.

Seminere doktorlar, hastane çalışanları ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı olan Prof. Dr. Ahmet Şiyar Ekinci, Onkoloji Okulu adını verdikleri seminerin ilkini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Prof. Dr. Ekinci, kanser hastalıklarının kalp damar hastalıklarından sonra ikinci sırada ölüm nedeni olduğunu ve ciddi bir halk sağlığı sorunu oluşturduğunu vurguladı.

“Bugün Onkoloji Okulu’nun ilk günündeyiz. İlk olmasına rağmen katılım çok iyi. Onkoloji Okulu’nda kanserde yeni tedavi yöntemlerini anlattık. 60 yıldan fazladır kullandığımız kemoterapilerin yanı sıra, artık hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapiler de var. Birçok hastamız tedaviye başlamadan önce immünoterapi ve hedefe yönelik tedavi uygunluğunu test ettiriyor. Ne yazık ki her kanser türünde bu tedavileri uygulayamıyoruz ama uygulayabildiğimiz hastalarda çok daha iyi sonuçlar alıyoruz. Hastaların tedavi başarısı artıyor. Bu tedavilerden her hastanın yararlanmasını istiyoruz” dedi.

Ekinci, şunları ekledi:

“Halkımız kanser konusunda artık daha bilinçli. Halkımız bilgileri yetkili kişilerden almaya özen gösteriyor. İnternet ortamında doğruluğu kanıtlanmamış birçok bilgi var. Kanserle ilgili doğru bilgiyi yetkili kişilerden almak önemli. Bu tür sosyal sorumluluk projeleri hastanemizin faaliyetleri arasında yer alacak. Bu ilk seminerimizdi. Ama bunu düzenli olarak devam ettirip genişleteceğiz.”