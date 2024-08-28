Diyarbakır'da kaybolan Narin'in babası dolandırıcılara isyan etti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmaları aralıksız sürerken, ailenin endişeli bekleyişi devam ediyor.

Günlerdir kızından haber alamayan baba Arif Güran, bu zor süreçte dolandırıcıların hedefi haline gelerek isyan etti.

Güran, sahte sosyal medya hesapları üzerinden kendisine ulaşarak sahte bilgiler veren kişilere karşı öfkesini dile getirdi.

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Acılı baba, “Yeter artık, insanların acısıyla oynamayın. Kendi çıkarlarınız için sahte vaatlerde bulunuyorsunuz. Eğer bir iş yapmak istiyorsanız, gidin arazide altın ya da gümüş arayın, insanlara umut tacirliği yapmayı bırakın.” ifadelerini kullandı.

Narin Güran’ın kaybolduğu andan itibaren başlatılan arama çalışmaları, Tavşantepe Mahallesi ve çevresinde yoğun şekilde devam ediyor.

Aile, durumu fark ettikten hemen sonra yetkililere haber vererek kızlarını bulmak için yardım talep etti.

Arama çalışmalarına, 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri katılıyor.

Narin'i bulabilmek için su kuyuları dahil, bölgede bulunan her alan titizlikle taranıyor.

Ayrıca, AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında araştırmalar yaparak her türlü ihtimali değerlendiriyor.

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Jandarma ve AFAD’a bağlı ekipler, arama çalışmalarını bölgeyi adeta karış karış tarayarak sürdürüyor.

Mahalledeki kayalıklar, dereler, sazlık alanlar, boş evler, ahırlar ve tarlalar dahil her yer didik didik aranıyor.

Ayrıca, mahalleye giriş-çıkış yapan araçlar da kontrol ediliyor. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda yaklaşık 130 kişinin ifadesine başvuruldu.

Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik de Güran ailesini ziyaret ederek arama çalışmalarını yerinde inceledi ve durum hakkında bilgi aldı.

Narin Güran'ın babası Arif Güran, arama çalışmalarının ilk gününden bu yana geçen süreçte daha etkin bir mücadelenin sürdüğünü belirterek, dolandırıcılara yönelik sert tepki gösterdi.

Arif Güran, “Bu sürecin başından beri insanlar arayıp üzüntülerini dile getiriyorlar, destek olmak istiyorlar ama bazıları bu durumu fırsata çevirmeye çalışıyor. Bu kabul edilemez. Küçücük bir kızdan ne istiyorlar? Herkes bilsin ki, bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Kızımızı bulana kadar mücadelemiz sürecek.” dedi.

Arif Güran, sahte hesaplar üzerinden yayılan yalan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Arif Güran, “Valilikten gelen resmi açıklamalar dışında hiçbir bilgiye güvenmeyin. Kızımın kaybolmasıyla ilgili her türlü spekülasyon yapılırken, sahte bilgiler dolaşıyor. Biz devletimize güveniyoruz ve kızımızın bulunacağına inanıyoruz. Lütfen sadece resmi kaynaklara güvenin.” şeklinde konuştu.

Bu olay, sadece Narin Güran’ın ailesi için değil, tüm toplum için büyük bir üzüntü kaynağı olmuş durumda.

Dolandırıcılık gibi olaylar, bu acıyı daha da derinleştirirken, ailenin umut dolu bekleyişi devam ediyor.

Tüm Türkiye, Narin’in sağ salim bulunmasını temenni ediyor.