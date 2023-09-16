Diyarbakır’da korkulan oldu. Dev çiftlik karantinada. Kimse yanından bile geçemiyor

Diyarbakır’ın Hani ilçesindeki çiftlikte köpeğin ısırdığı ineklerin kuduz olması sonucunda çiftliğin karantinada olduğu bildirildi.

KAYNAK: DHA
Diyarbakır’da korkulan oldu. Dev çiftlik karantinada. Kimse yanından bile geçemiyor

Diyarbakır’ın Hani ilçesindeki bir çiftlikte kısa süre önce ölen köpek ile ısırdığı 2 inekte kuduz belirtilerine rastlanıldı.

Hani ilçesinin kırsal Kırım Mahallesi’nde çiftlik sahibi, bir süre önce 2 ineğini ısıran köpek ölünce kuduz şüphesiyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne haber verdi.

İhbar üzerine çiftliğe giden ekiplerin ölü köpekte ve ineklerde yaptığı incelemede kuduz bulgularına rastlandı.

Çiftlik hayvan giriş- çıkışına kapatılırken, ölen köpek ile kesilen inekler gömüldü.

İneklerden alınan numuneler incelenmek üzere Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü’ne gönderildi.

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