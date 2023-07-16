Diyarbakır’da kültürel miras tespit çalışmaları başladı

Diyarbakır'da somut olmayan kültürel mirasın tespiti ve kayıt altına alınması için uzmanlar sahada çalışmalara başladı.

KAYNAK: AA
Diyarbakır’da kültürel miras tespit çalışmaları başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, binlerce yıldır farklı medeniyetlere beşiklik eden kentte zamanla unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş sözlü gelenekler, gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar, dini ritüeller ve şölenler gibi somut olmayan kültürel mirasın tespiti, tanınması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda hazırlanan "Somut Olmayan Kültürel Mirasın Derlenmesi, Görsel Temsilci ve Etnofotografi Projesi" doğrultusunda kente gelen UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Başkan Vekili Prof. Dr. Muhtar Kutlu, arkeolog, sanat tarihçisi ve halk bilimcilerden oluşan 15 kişilik uzman ekibe Diyarbakır Kent Müzesi'nde eğitim verdi.

01-07-20-11-20230714-2-59501225-90987664.jpg

Prof. Dr. Kutlu, 3 gün süren eğitimde tespit edilen eserlerin ulusal envantere kaydedilmesi ve raporlama süreciyle ilgili bilgilendirme yaptı.

Eğitimin ardından ekipler sahadaki incelemelere başladı.

01-07-20-11-20230714-2-59501225-90987668-1.jpg

Prof. Dr. Kutlu, AA muhabirine, Diyarbakır'ın somut olmayan kültürel miras anlamında oldukça zengin olduğunu belirterek, ekiplere bu envanteri ortaya çıkarmaları için yöntem, görsel temsil ve etnofotografi konularında bilgi aktardığını söyledi.

Uzman ekiplerin sahada bu bilgileri uygulayacağını dile getiren Kutlu, çalışma ile ortaya çıkacak somut olmayan kültürel mirasın ulusal envantere kaydedilmesini arzuladıklarını anlattı.

01-07-20-11-20230714-2-59501225-90987670.jpg

Kutlu, "İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde somut olmayan kültürel miras tespit komisyonumuz var. Bugüne kadar Diyarbakır'dan 17 unsur ulusal envantere kaydedildi. Aslında çok daha fazla olması lazım, Diyarbakır bunu hak etmiyor. Tespit edilecek unsurların uluslararası alana taşınabilmesi için ulusal envanterde mutlaka yer alması gerekiyor." dedi.

DBB Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürü Ercan Alpay ise 33 medeniyete ev sahipliği yapan kentte bu medeniyetlerin geride bıraktığı somut olmayan kültürel mirasın bulunduğunu vurguladı.

01-07-20-11-20230714-2-59501225-90987662.jpg

Teknoloji ve farklı sebeplerden dolayı bu mirasın yok olma ve unutulma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını dile getiren Alpay, şunları kaydetti:
"Başlattığımız bu çalışmayla geleneklerimizi, zenginliklerimizi kayıt altına almaya, belgelemeye çalışacağız. Diyarbakır'da köy köy gezeceğiz, ne kadar geleneğimiz, göreneğimiz, zenginliğimiz varsa bunları kayıt altına alacağız. İleriki aşamada bunları UNESCO'nun somut olmayan kültürel varlığı listesine kaydetmek için çalışmalar yapacağız. Şu anda Diyarbakır'da bu konuda az sayıda unsur envantere kaydedilmiş. İnanıyorum ki yakın zamanda ulusal envantere yaptığımız kayıt sayısı çok büyük bir rakama ulaşacak."

01-07-20-11-20230714-2-59501225-90987671.jpg

Alpay, projenin kente çok önemli katkı sunacağına işaret ederek, masal anlatıcılığı, bilmeceler, çocuk oyunları, geleneksel köy düğünleri, geleneksel inançlar, şenlikler gibi unsurların tespit edileceğini kaydetti.

Saha çalışmasının ilk aşamasının 7 ay süreceğini belirten Alpay, "Yaptığımız çalışmada unsurlar kayıt altına alınmayı gerektiriyorsa süreyi daha da uzatmayı düşünüyoruz. Amacımız Diyarbakır'daki somut olmayan kültürel varlıkların tamamını ulusal envanterde kayıt altına almaktır." ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar
Aspartam nedir? Aspartam kanserojen midir?
Aspartam nedir? Aspartam kanserojen midir?
AKP’nin alkışımızı yarım bırakan projesi
AKP’nin alkışımızı yarım bırakan projesi
Akaryakıta zam mı geldi? Benzin ve mazot ne kadar kaç TL oldu?
Akaryakıta zam mı geldi? Benzin ve mazot ne kadar kaç TL oldu?
Sahte diplomalı Suriyeliler
Sahte diplomalı Suriyeliler
Devletin hazinesini kim boşalttı? Maaşlara zam yapmayanlar hazine boş diyor
Devletin hazinesini kim boşalttı? Maaşlara zam yapmayanlar hazine boş diyor
Mustafa Kemal Arıburnu Komutanlığı’ndan ayrılırken yazdığı veda yazısında bakın ne diyor
Mustafa Kemal Arıburnu Komutanlığı’ndan ayrılırken yazdığı veda yazısında bakın ne diyor
Son Haberler
Müzekart’ın ücreti değişmedi: 60 lira Kültür Sanat
Müzekart’ın ücreti değişmedi: 60 lira
Trabzon Havalimanı S.O.S veriyor: 1957 yılında açılan pistte 'kırmızı kil' tehlikesi Güncel
Trabzon Havalimanı S.O.S veriyor: 1957 yılında açılan pistte 'kırmızı kil' tehlikesi
İstanbul’da kuyumcudan servet çalıp kaçtılar. Sadece 1 dakika sürdü Yaşam
İstanbul’da kuyumcudan servet çalıp kaçtılar. Sadece 1 dakika sürdü
Yapım ve Dönüşüm Ofisleri yarın açılıyor! Deprem bölgesinde hizmet verecekler Güncel
Yapım ve Dönüşüm Ofisleri yarın açılıyor! Deprem bölgesinde hizmet verecekler
1,5 ayda 82 kişi deniz, göl ve göletlerde boğuldu Güncel
1,5 ayda 82 kişi deniz, göl ve göletlerde boğuldu
MasterChef eleme adayları kimler oldu? MasterChef All Star 28 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
MasterChef eleme adayları kimler oldu? MasterChef All Star 28 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Egzamayı iyileştiriyor kabızlığı giderir Şifalı Bitkiler
Egzamayı iyileştiriyor kabızlığı giderir