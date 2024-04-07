Diyarbakır’da sağanak yağış

Kaynak: İHA
Diyarbakır’da sağanak yağış
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü tarafından gelen açıklamanın ardından Diyarbakır’da kısa süreli sağanak yağış etkisini gösterdi.

Diyarbakır’da kısa süreli olarak etkili olan sağanak yağış öğle saatlerinde başladı. Vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşatan sağanak yağışa gök gürültüleri de eşlik etti. Ardından güneş açtı.

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Dün, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; yağışların pazar günü öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Mardin'in doğusu, Batman, Siirt ve Şırnak'ın çevrelerinde etkili olmasının beklendiği söylenmişti.

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Öte yandan vatandaşların ani sel, su baskını heyelan ve çığ tehlikesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkat etmeleri konusunda uyarılar yapıldı.

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