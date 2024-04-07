İtfaiye yavru kediyi 2 saatte kurtardı

Avcılar Merkez Mahallesi Menekşe Sokak'ta bulunan bir binanın 5'inci katında oturanlar dün akşam saatlerinde banyodaki havalandırma boşluğundan miyavlama sesi geldiğini fark etti. Bir kedinin havalandırma boşluğuna düştüğünü anlayan ev sahipleri, yardım için itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa süre içinde gelen itfaiye ekipleri, ellerindeki aparat ve sicimi kullanarak havalandırma penceresinden kediye ulaşmaya çalıştı. İki saat süren çaba sonunda kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Susamış haldeki yavru kediye enjektör ile su içirildi. İtfaiyecilere teşekkür eden ev sahibi, yavru kediyi veterinere götürüp sahipleneceğini söyledi.