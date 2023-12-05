Diyarbakır’da sobadan zehirlenen aile: Bir ölü, üç yaralı

Yapılan tetkiklerde ailenin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Aileden bir kişi hayatını kaybederken, diğer üç kişinin tedavisi sürüyor.

Ev yapımı konservenin ardından fenalaştılar

Olay, sabah saatlerinde Sur ilçesinin kırsal Kervanpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İzzetin Çiftçi, eşi Remziye Çiftçi (67), torunları Ezgi Çiftçi (4) ve Elif Çiftçi (3), ev yapımı konserveden yedikten sonra fenalaştı. Aile, Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri ortaya çıktı

Hastanede yapılan tetkiklerde ailenin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri ortaya çıktı. İzzetin Çiftçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Remziye Çiftçi, entübe edilirken, çocukların tedavileri Dicle Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nde devam ediyor.

Cenaze defnedildi

İzzetin Çiftçi’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Yeniköy Asri Mezarlığı’nda defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.