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Diyarbakır'da terör örgütüne operasyon; 572 kilo 'esrar' ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Lice kırsalında tespit edilen 3 ayrı noktada 572 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 22:24
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Diyarbakır'da terör örgütüne operasyon; 572 kilo 'esrar' ele geçirildi

Diyarbakır'da terör örgütüne operasyon; 572 kilo 'esrar' ele geçirildi
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(DHA) - İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla, nokta istihbaratına dayalı icra edilen, Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Bağcı Operasyonu kapsamında; Diyarbakır ili Lice ilçesi kırsalında, önceden tespit edilen 3 ayrı noktada yapılan arazi arama tarama faaliyetinde; 547 kg toz esrar, 25 kg kubar esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" denildi.

 

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