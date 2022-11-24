Umudunu yitirmeyen kanser hastası 3 yıl sonra bebek müjdesi aldı

İHA’nın haberine göre; Diyarbakır’da yaşayan Sultan ve Kasım Temel Çifti, yumurta tembelliği nedeniyle 3 yıldır evlat sahibi olmadığı bildirildi. Çift, evlat hasreti çekerken anne Temel boğaz kanseri teşhisi sonrası 6 ay kemoterapi gördüğü vurgulandı.

Kemoterapi sonrası arkadaş tavsiyesiyle başvurdukları Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurarak 2’li kombine olan fitoterapi ve akupunktur tedavileriyle gebelik haberi aldığı bildirildi.

Kanser süresine moral ve motivasyonu düşen hasta, bebek müjdesiyle evlerindeki matem havası bayram havasına dönerken, bebeklerini kucaklarına alacakları günü iple çekmeye başladığı vurgulandı.