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Dünyanın en yaşlı bebekleri dünyaya geldi

30 yıl önce döllenen embriyolardan dünyaya gelen ikiz bebekler, ABD basınında 'dünyanın en yaşlı bebekleri' olarak isimlendirilmesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 09:28
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ABD'de 30 yıl önce dondurulan embriyolardan ikiz bebekler dünyaya geldi

Dünyanın en yaşlı bebekleri dünyaya geldi
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DHA’nın haberine göre; ABD’nin Tennesse eyaletinde 30 yıl önce dondurulan embriyolardan, ‘en yaşlı bebekler’ dünyaya gelmesi gündeme bomba gibi çıktı.
30 yıl önce bağışlanan yumurta ve spermlerin laboratuvar ortamında döllenmesinin ardından dondurulan embriyolardan, 31 Ekim tarihinde Lydia Ann and Timothy Ronald Ridgeway adında ikiz bebek doğduğu bildirildi.

Sağlık kuruluşundan yapılan açıklamada yetkililer, daha önce 24 ve 27 yıllık embriyolardan bebek dünyaya geldiğini belirterek bunun bir rekor olduğunu duyurdu.

30 YILI LABORATUVARDA GEÇİRDİLER

İkiz bebek, embriyo halinde 30 yılı laboratuvarın deposunda dondurulmuş olarak geçirdi ve Ridgeway çifti tarafından evlat edinilerek Rachel Ridgeway’in (33) rahmine yerleştirildi.

Bebekler, 30 yıl önce bağışçıların yumurta ve spermlerinden ana rahmi dışında döllenmiş ve saatler sonra -128 derecede sıvı nitrojenle dondurulmuştu.

BEBEKLER DÖLLENDİĞİNDE, BABA 5 YAŞINDAYDI

ABD basınında dünyanın en yaşlı bebekleri olarak adlandırılan Lydia Ann and Timothy Ronald’ın sağlık durumlarının yerinde olduğu bildirildi.
İkiz embriyoların, IVF yöntemiyle isimsiz 50 ve 34 yaşlarındaki evli bir çift tarafından bağışlanan yumurta ve spermlerden döllendiği dile getirildi. Basına konuşan baba Ridgeway, bebekler döllendiği zaman kendisinin 5 yaşında olduğunu belirterek durumun kafa karıştırıcı olduğunu söyledi.

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