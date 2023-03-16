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Diyarbakır'da yolun ortasına yıldırım düştü 

Diyarbakır’da sağanakla birlikte Kayapanır İlçesi'nde yolun ortasına yıldırım düştü.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 07:21
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Diyarbakır'da yolun ortasına yıldırım düştü 

Diyarbakır'da yolun ortasına yıldırım düştü 
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Diyarbakır'da sağanak öğle saatlerinde etkili oldu. Cadde ve sokaklar kısa sürede yağmur suyuyla kaplanırken, vatandaşlardan kimisi tedbirini alıp şemsiye ile dışarı çıktı, kimisi saçakların altına sığındı.

Kentte öğlen saatlerinde başlayan sağanağa hazırlıksız yakalanan trafikteki sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti. 

Bazı araçlar alt geçitlerde ve ana yollarda mahsur kaldı. Merkez Kayapınar ilçesi 75 Metrelik Yol üzerindeki Mahabat Bulvarı'nda ise bir vatandaş, evinin balkonundan sağanağı çekerken yolun ortasına yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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