Diyarbakır'daki kafeye ikinci 'açık kadınlar geliyor' saldırısı. Saldırganlar serbest bırakıldı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Diyarbakır'daki kafeye ikinci 'açık kadınlar geliyor' saldırısı. Saldırganlar serbest bırakıldı

Diyarbakır’da, "kıyafeti açık kadınların geldiği ve müzik dinletisi yapıldığı" gerekçesiyle kafeye saldıran 2 şahsın, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kafeye saldıran iki şahıs 11 Temmuz günü yine aynı gerekçelerle aynı kafeye el yapımı patlayıcı ve silahlı saldırı düzenlemiş, saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında ise 3 kişi tutuklanmıştı.

Diyarbakır’da, "kıyafeti açık kadınların geldiği ve müzik dinletisi yapıldığı" gerekçesiyle kafeye saldıran 2 kişi, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Sur ilçesinde Cami Kebir Mahallesi’ndeki kafeye, ”kıyafeti açık kadınların geldiği ve müzik dinletisi yapıldığı” gerekçesiyle akşam saatlerinde işletmeye gelen iki kişi tehditte bulundu.

Sözlü tartışmanın ardından iki şahıs ile kafe çalışanları arasında kavga çıktı. Kavgada, işletme sahibinin eli kırıldı, kafe çalışanı ise vücuduna aldığı darbelerle yaralandı.

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Olayın ardından gözaltına alınan iki saldırgan emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ SALDIRIDA TUTUKLANMIŞTI

İki saldırgan 11 Temmuz günü yine aynı gerekçelerle aynı kafeye el yapımı patlayıcı ve silahlı saldırı düzenlemişlerdi. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklanmıştı.

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