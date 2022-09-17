Beslenme çantasındaki tehlikeye dikkat. Diyetisyen açıkladı

İHA’nın haberine göre; Ailelerin hazır gıdalardan uzak durması gerektiğini belirten Diyetisyen Alyamaç, meyve ve süt ürünlerini tercih etmeleri gerektiğini vurguladı.

Diyetisyen Şilan Alyamaç; 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla ebeveynlerin çocukları için hazırladıkları beslenme çantasında sağlıklı beslenmenin yollarını açıklayarak fast food ve paketli ürünlerine dikkat çekti.

Yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte ebeveynler, okulların açılmasıyla çocuklarının beslenme çantalarını hazırlandığı bildirildi. Hazırlanan beslenme çantalarında paketlemede kullanılan malzemelerdeki tehlikeye dikkat çeken Diyetisyen Şilan Alyamaç, “Alüminyum folyo, streç sarmak plastik ve ağır demir geçişine neden olabilir” ifadelerini kullandı.

Alyamaç, “Çocuklarımızı okula bıraktığımızda beslenme çantasına neler koymalıyız. Olabildiğince paketli gıdalar, fast food tükettirmeyelim. Çocukların beslenme çantasında sağlıksız besinler var. Bunlardan biraz uzak tutalım. Biz ebeveynler olarak neyi aşılarsak çocuk onu kazanacaktır. Çünkü bizim ne yediğimizi görünce de çocuk onu yiyecektir. Biz bu şekilde davranmasak eğer çocuk okula gittiği andan itibaren arkadaşlarından, öğretmenlerinden, evde olduğu süreçte de televizyondan bilmediği birçok besine ulaşabiliyor ve öğrenebiliyor” dedi.

“KANTİNDE VEYA KAFETERYADA HİÇ TANIMADIĞI BESİNLERİ DE GÖRECEKTİR”

“Okula yeni adım atmış çocuklar özellikle okula yeni adım attığı süreçte kantinde veya kafeteryada hiç tanımadığı besinleri de görecektir” diyen Alyamaç, sözlerini şöyle devam ettirdi:

“Belki çok bilinçli bir ebeveyn grubumuz var, hiçbir paketli gıda, zararlı ürün tükettirmiyordur. Ama çocuk bunları artık öğrenecektir. Kafeteryada almasa arkadaşlarından görecektir ve bunları isteyecektir. Bunlara biraz daha ılımlı yaklaşalım ve beslenme çantamızı daha sağlıklı ürünlerden zengin tutalım. Meyve koymaya özen gösterelim, meyve ve sebze tüketimi çok önemli bu grupta. Küçük çocuklarda özellikle büyüme ve gelişme çağı aktif olacağı için daha çok gelişimini tamamlayan besinler bırakalım. Sütümüzde eksik olmasın, süt ve süt ürünleri bizim için önemli bir besin gurubu. Süt ve süt ürünlerinden gurubundan zengin bir çanta hazırladıktan sonra çocuğun daha çok ne sevdiğine ne istediğine özen göstererek, çocuğun aslında ne tüketeceğini ona sorarak ta karar verelim. Bu işi kolaylaştırmak adına böyle bir yol izliyoruz, çocuğa 3-4 seçenek sunuyoruz, çocukta birini seçmiş oluyor, aslında kendim seçtim düşüncesiyle bizim istediğimiz seçeneklerden birini seçmiş oluyor.”

“TIKANIRCASINA YEME BOZUKLUĞU OLUŞTURMAYALIM”

Ailelerin beslenme çantasına aşırı yemek doldurmak yerine sağlıklı ürünler katmasını ve tıkanırcasına yeme bozukluğuna itmemeleri gerektiğini hatırlatan Alyamaç, öğün seçeneklerini çocuklarına bırakmalarını istedi.

Alyamaç, “Daha sağlıklı sandviçler yapabiliriz, tost, bisküvi, paketli gıdalar, cips tarzı şeyler yerine ekmek arası evden götürebileceği şeyleri götürürse çok daha sağlıklı olacaktır. Çocuk gün içerisinde okulda beslenecektir. Yapılan araştırmalara göre çocuk ortalama olarak 7 dakikada okulda yemeğini yediği söyleniyor. Evde yarım saat ve bir saat süren ürün tüketimi okulda 7 dakikaya düşüyor. Arkadaşları eşlik edince daha sağlıklı tüketiyor. Çevresindeki insanlar onun yaş grubu çok daha güzel tüketecektir. Baskı yapmayalım, çocuk istediği kadar tüketsin ve tıkanırcasına yeme bozukluğunu şimdiden oluşturmayalım. Ebeveynler, 'tabağın tamamını bitir' diyorlar. Ama tamamını bitirmek önemli değil; çocuk doygunluk hissine ulaştığında kendi farkına varmış oluyor. Bırakın çocuk öğün sayısını kendi başına belirlemiş olsun, tıkanırcasına yemesine gerek yok, sadece tekrar yemesi gerektiğini veya yiyebileceğini ona hatırlatalım” şeklinde konuştu.

STREÇ VE ALÜMİNYUM FOLYO, AĞIR PLASTİK VE METAL GEÇİŞİNE NEDEN OLUYOR

Beslenme çantasında kullanılan kapların ve paketlemenin önemini de vurgulayan Alyamaç, sözlerini şöyle tamamladı:

“Streçleme ve alüminyum folyoya dikkat edilmesi gerekiyor. Ağır metal ve plastik geçişleri yaşanıyor. Peçete ile saklanmasına özen gösterilmesi gerekiyor. Daha sonrasında okul sürecinde beslenme çantası sağlıklı olması gerekiyor. Beslenme çantasında beslenmemizi özellikle iç tarafı plastik değil de cam olan ama dışı daha plastiğe yatkın olan özel ürünler var, bunları kırılma oranı düşüyor. Çocuklarda kesik, yaralanma ve çizik olmayacak şekilde daha kolay taşınabilir. Daha hafif, özellikle peçete yardımıyla da saklayabiliriz. Özellikle peçete yardımıyla da besini sarabiliriz, streç ya da alüminyum folyoya sarmamaya özen gösterelim. Ağır metal plastik geçişi oluyor, bu da pek sağlıklı olmayacaktır. Süt gibi ürünleri genelde paket olarak çantamıza koyacağımız için daha kolay olacaktır.”