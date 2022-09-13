Doç. Dr. Yuca: Yanlış beslenme erken ergenliğe yol açar

Erken ergenliğin nedenlerini dile getiren Doç. Dr. Yuca, “Ergenliğin erkene kaymasının nedenleri, bazı doğuştan veya sonradan ortaya çıkan hormonal bozukluklar, doğuştan genetik, nörolojik, metabolik hastalıklar olabileceği gibi yine doğuştan veya sonradan hormon merkezine yakın bölgelerdeki yapısal bozukluklar, iyi veya kötü huylu tümörler olabilir. Ancak çoğunlukla özellikle kız çocuklarında erken ergenliğe neden olacak tıbbi bir sebep bulunamadan erken tetiklenmiş bir hormonal uyarı söz konusu olabilir” şeklinde konuştu.



GÖZ ARDI EDİLMEMESİ GEREKEN BELİRTİLER VAR



Erken ergenlikte görülen belirtilere dikkat çeken Doç. Dr. Yuca, “Kız çocuklarında ilk ergenlik bulgusu çoğunlukla meme büyümesiyle başlar, bunu genital ve koltuk altı kıllanması takip eder. Ancak bazen genital kıllanma ilk gelişen ergenlik bulgusu olarak ortaya çıkabilir. Erkeklerde ise ilk gerçek ergenlik bulgusu testislerde büyümedir. Daha sonra genital kıllanma takip eder, yine bazen ilk bulgu genital kıllanma ile başlayabilir” dedi.

Son dönemlerde erken ergenliğin görülme sıklığının artış nedenlerinden bahseden Doç. Dr. Sevil Arı Yuca, şu bilgileri açıkladı:



“Türkiye’de veya dünyada en sık neden erken uyarılmış biyolojik saattir. Yani ergenlik hormonları üzerine normalde var olan baskının kalkması ve ergenlik hormonlarının daha erken yaşlarda aktif olmasıdır. Bunun çoğunlukla elle tutulur bir nedeni bulunamaz. Ancak hormon bozucu bazı biyolojik ve kimyasal maddeler erken tetiklenmeyi başlatabilir. Biz daha çok poliklinikte bunu katkı maddeli paketli veya fast food besinlerin aşırı tüketimi, organik olmayan tavuk veya GDO katkılıların aşırı tüketimi olarak gözlemliyoruz. Çünkü organik ve evden beslenmeye geçince ergenlik gelişiminin durduğu hatta kaybolduğunu görüyoruz. Yine radyasyon maruziyeti, plastik oyuncaklarla, elektronik cihazlarla fazla maruziyet de risk oluşturuyor.”



TEDAVİ SEÇENEKLERİ NELER?



Erken ergenliğin tedavi yollarını da anlatan Doç. Dr. Sevil Arı Yuca, “Erken ergenliğe sebep olan doğuştan veya sonradan oluşan herhangi bir rahatsızlık varsa ilk önce onun tedavisinin yapılması gerekir. Bir sağlık sorununa bağlı olmadan ergenliği başlatan hormonların erken uyarılmasına bağlı ortaya çıkan bir durumsa (biz buna santral veya gerçek erken ergenlik diyoruz) ergenliği durduran tedavileri uygularız. İlk ergenlik bulguları 10 yaştan önce ise bir çocuk endokrinolojisi uzmanına başvurulmalıdır” diye konuştu



DHA