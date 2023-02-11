En eski bulaşıcı hastalıklarından. Bunları sakın yapmayın. Ölümcül olabiliyor

İnsanlık tarihinin bilinen en eski ve en bulaşıcı hastalıklarından biri olan dizanteri korkutmaya devam ediyor.

Ateş, üşüme, kanlı ishal ve karın ağrısı gibi semptomlarla kendini gösterebildiği vurgulandı.

Dizanteri hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde… Dizanteri nedir, neden olur? Dizanteri belirtileri ve tedavisi…

DİZANTERİ NEDİR?

Dizanteri, aslen bağırsak sisteminde ortaya çıkan bağırsak iltihabına verilen isimdir. Dizanteri, şiddetli ishal ile ilişkili bulaşıcı bir hastalıktır. Shigella basili veya bakteri ile enfeksiyon en yaygın dizanteri nedenidir.

Dizanteri bireyde hafif veya şiddetli mide krampları ile dışkıda mukus veya kanla görülen oldukça şiddetli ishale yol açabilir. Sıvı kaybını önlemek için başta su olmak üzere bol miktarda sıvı tüketilmesi özellikle önemlidir. Yeterli hidrasyon olmazsa dizanteri birey için ölümcül sonuçlara yol açabilir.

Dizanterinin belirti ve semptomları normal şartlar altında hafif seyreder ve genellikle birkaç gün içinde kaybolur. Çoğu vakada bireyler tıbbi yardıma başvurmazlar. Bununla birlikte dizanterinin varlığı mutlaka sağlık yetkililerine bildirilmelidir.

Dünya çapında her yıl 120 milyon ila 165 milyon Shigella enfeksiyonu vakasına bağlı olarak dizanteri görülmektedir. Bu vakaların yaklaşık 1 milyonu ölüm ile sonuçlanır. Gelişmekte olan ülkelerde bu ölümlerin yüzde 60'ından fazlası 5 yaşın altındaki çocuklar arasında görülmektedir.

DİZANTERİ NEDENLERİ

1. Bakteriler

Shigella bakterisi, pek oldukça farklı çeşitte ortaya çıkar ve bu çeşitlerin tamamı derhal hemen aynı benzer yapıya sahiptir. Bakteriler genellikle ağız yolu ile insan vücuduna girerler. Daha sonra müsait ortamı bularak vücuda yerleşirler. Kalın bağırsakta yer alan mukozaya yerleşen bakteriler, zaman içerisinde süratli bir şekilde çoğalmaya başlarlar. Mikropların çoğalması son aşama hızlı bir şekilde olur. Çoğalmanın süratli olması kandaki alyuvarların çoğalmasına sebep olur. Vücutta derin yaralar da görülür. Hastalığın bulaşmasına sebep olan bakteriler hasta ve taşıyıcı görevindeki insanlarda da bulunur.

Hastalığın iyileşme sürecine girmiş olan kişilere taşıyıcı denir. Bu süreç içinde hastalardan uzak durmak gerekir. Hastalık pis ortam, dışkı ve ağız yolu ile bulaşır.

2. Kirli Su

Pek oldukca farklı hastalığın nedenleri arasında yer edinen kirli sular, dizanteri hastalığının ortaya çıkmasındaki en büyük sebepler arasındadır. Hastalığa yol açan zararı olan bakteriler kirli su içerisinde yoğun bir şekilde bulunur. Bu suları tükettiğiniz vakit zararı dokunan bakteriler hızlı bir şekilde vücudunuza yerleşmeye adım atar.

3. Hijyensiz Yiyecekler

Yeteri kadar temizlenmemiş veya temizlenemeyen kirli yiyecekler dizanteriye yol açar. Sokaklarda üzeri açık ve hijyen koşullarına müsait olmayan şekilde satılan yiyeceklere pek oldukça kanatlı bakteri taşıyan kanatlı hayvan konar. Bu vaziyet yiyeceklerin üstüne mikropların bulaşmasına sebep olur. Aynı zamanda iyi bir halde yıkanmamış olan sebzeler ve meyveler de dizanteri hastalığına sebep olabilir.

DİZANTERİ BELİRTİLERİ

1. Karın Ağrısı

2. Şiddetli İshal

3. Ateş ve Titreme

4. Bulantı ve Kusma

5. Halsizlik

6. Sık Sık Tuvalete Çıkma İsteği

DİZANTERİ TEDAVİSİ

Testler sonucunda ise eğer dizanteri ise hemen tedaviye başlanmalıdır. Tedavi olarak yaygın bir şekilde ilaçlar kullanılmaktadır. İlaçların yanı sıra rehidrasyon tedavisi de dizanteri tedavisinde oldukça yaygın kullanılmaktadır.

Dizanteri tedavisinde rehidrasyon, antibiyotik ve antiamip tedavileri ve antiromatizmal ilaçlar kullanılmaktadır.

Rehidrasyon Tedavisi:

Rehidrasyon tedavisi ağız yoluyla uygulanmaktadır. Yaşanan ishal nedeniyle aşırı mineral ve su kaybeden vücut, bu tedavi ile kayıplarını geri kazanmaktadır.

Hastaya uygulanan intravenöz sıvı takviyesi ile kaybedilen su ve mineraller geri kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Antibiyotik ve Antiamip Tedavisi:

Hastalığa yol açan amipler ve bakteriler, yapılan testlerin sonuçlarına göre bazı ilaçlar aracılığıyla yok edilebilmektedir. Antiamip ve antibakteriyel özellikli ilaçlar birlikte kullanıldığında dizanteri tedavisinde oldukça etkili sonuçlar vermektedir.

Antiromatizmal İlaçlar:

Dizanteri hastalığının başlangıcında veya hafif şekilde ortaya çıktığı vakalarda antiromatizmal ilaçlar kullanılarak kısa sürede tedavi edilebilmektedir.