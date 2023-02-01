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Pastörizasyonun gücü. Yiyeceklerimizi ön ısıtma işlemi bizi ölümcül mikroplardan nasıl koruyor

Yiyeceklerimizi ön ısıtma işlemi bizi ölümcül mikroplardan nasıl koruduğu ortaya çıktı. Pastörizasyonun gücü ise dikkat çekti.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 14:15
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Yiyeceklerimizi ön ısıtma işlemi bizi ölümcül mikroplardan nasıl koruyor

Pastörizasyonun gücü. Yiyeceklerimizi ön ısıtma işlemi bizi ölümcül mikroplardan nasıl koruyor
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Pastörizasyonun gücü ortaya çıktı. Pastörizasyonla ilgili detaylar dikkat çekti. Pastörizasyon gıdalarda bulunan zararlı mikroorganizmaları yok etmeyi amaçlayan bir sıcaklık uygulama olduğu biliniyor.

PASTÖRİZASYON NEDİR?

Süt her yaştaki insan için besleyici ve değerli bir gıdadır. Süt doğası nedeniyle mikroorganizmalar için de çok uygun bir besi ortamıdır. Pastörizasyon sütte bulunan zararlı mikroorganizmaları yıkımlamayı amaçlayan bir sıcaklık uygulamasıdır. Böylece sütün dayanma süresi uzarken kimyasal, fiziksel ve organoleptik değişimler minimal düzeyde kalır. Pastörizasyonda ısıya dayanıklı patojenlerden olan Mycobacterium tuberculosis ve Coxiella burnetii'nin yıkımlanması hedeflenir. Strelize süt oda şartlarında (20-25◦C) en az 4-6 ay muhafaza edilebilmektedir. Ultra High Temparature (UHT) teknolojisindeki amaç ticari olarak steril ürün elde etmektir. Bu derlemenin amacı pastörize süt ve UHT steril süt hakkında bilgi vermektir.

PASTÖRİZASYON SİSTEMİ NERELERDE KULLANILIR?

Pastörizasyon işlemi; sıvı gıdalara uygulanan bir ön işlemdir. Ekonomik ve toplum sağlığı açısından farklı uygulama amaçları var olsa da, pastörizasyonda amaçlanan 3 ana husus vardır:

1- Gıdalarda yer alan zararlı patojenik organizmaların kısmen veya tamamen yok edilerek, gıdaların insan tüketimi açısından daha elverişli hale getirilmesi

2- Üretim randımanını artırmak

3- Gıdaların raf ömrünü uzatarak daha uzak bölgelere pazarlama imkânı sağlamak

BİLİMİN ÖNCÜLERİ: LOUİS PASTEUR (1822-1895)

Bilim tarihinde pek az bilim adamı Louis Pasteur ölçüsün­de insan yaşamını doğrudan etkileyen buluşlar ortaya koymuştur. Günlük dilimize bile geçen “pastörizasyon” terimi onun buluşlarından yalnızca birini dile getirmektedir. Kristaller üzerindeki kuramsal çalışmalarının yanı sıra kimi hastalıklara bağışıklık sağlama yolundaki çalışmaları, bu arada özellikle “şarbon” (ya da antraks) denilen koyun ve sığırlarda görülen bulaşıcı hastalıkla kuduza karşı geliştirdiği aşı yöntemi ona dünya çapında ün kazandırmıştır. Bugün Fransa’da pek çok bulvar ve alan onun adını taşımaktadır. Kendi kurduğu “Pasteur Enstitüsü” dünyanın önde gelen araştırma merkezlerinden biri­dir. Fransızlar’ın gözünde Pasteur ulusal bir kahramansa, bunun nedeni onun yalnızca büyük bir bilim adamı olması değil, aynı zamanda, yaşamı boyunca ortaya koyduğu özveri ve insanlığa hizmet tutkusuydu.

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