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Zayıflık yorgunluk kansızlık çekenler dikkat. Ölümcül olabilir

Prof. Dr. Ahmet Bilici, "Kolorektal kanser ilerleyip belirti vermeye başladığında bağırsak hareketlerinde değişiklik, makattan kanama, zayıflık, yorgunluk ve kansızlık bulguları görülebilir" sözlerini kullandı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 12:33
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Zayıflık yorgunluk kansızlık çekenler kanseri olabilir

Zayıflık yorgunluk kansızlık çekenler dikkat. Ölümcül olabilir
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Tıbbi Onkoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Ahmet Bilici, 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında kolorektal kanserlere ilişkin önemli uyarılarda bulundu. 

Prof. Dr. Ahmet Bilici "Kolorektal kanser ilerleyip belirti vermeye başladığında bağırsak hareketlerinde değişiklik, makattan kanama, zayıflık, yorgunluk ve kansızlık bulguları görülebilir. Bu nedenle erken teşhis kolorektal kanser tedavisinde çok önemlidir. Sağlıklı bireylerin 45 yaşından sonra 10 yılda bir kolonoskopi ve yılda bir kez dışkıda gizli kan testi yaptırması önerilmektedir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Bilici, "Kolorektal kanser ciddi olabilir. Ama bunu tedavi etmenin birçok yolu vardır. Kolorektal kanser ilk başta herhangi bir belirti vermeyebilir. Şikayetlere neden olduğunda bağırsak hareketlerinde ve alışkanlığında değişiklik, makattan kanama, kilo kaybı, kansızlığa bağlı halsizlik, yorgunluk veya nefes darlığı görülebilir. Erken teşhis kolorektal kanser tedavisinde önemlidir. Bu nedenle sağlıklı bireylerin 45 yaşından sonra 10 yılda bir kolonoskopi ve yılda bir kez dışkıda gizli kan testi yaptırmalıdır" sözlerini kullandı.

"HER BİREYDE TEDAVİ YÖNTEMİ, TÜRÜ VE SÜRESİ FARKLIDIR"

Prof. Dr. Bilici, “İleri evrede tanı konulan hastalarda da artık çok önemli gelişmeler kaydedildi” diyerek, “Birtakım mutasyon analizleri yapılarak kişiye özgü diğer ifadeyle akıllı ilaç adı verilen tedaviler ile birlikte kemoterapi kullanılarak tedavide çok önemli başarılar elde edilebilmektedir. Her bireyde bu tedavilerin yöntemi, türü ve süresi farklılık göstermektedir. Burada tedavi başarısı için en önemli nokta doktorunuzun uyguladığı tedavi ve önerileri dışına çıkmamaktır” ifadelerini kullandı.

"KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ PLANLANMALI"

Kolorektal kanserinin tedavisi sonrası hastaları bekleyen süreci Prof. Dr. Bilici, şu şekilde açıkladı:

"Çoğu kolorektal kanser türü 3 yöntemle tedavi edilir. Erken dönemde teşhis edilen hasalarda cerrahi olarak kolonun veya rektumun kanserli kısmını çıkarmak için yapılan ameliyat ve sonrasında hastanın evresine göre kemoterapi ve/veya radyoterapi uygulanır. Ameliyattan sonra hastaların en çok merak ettiği şey vücudunun eski haline gelip gelmeyeceğidir. Bu ne tür bir ameliyat geçireceğinize bağlıdır. Ancak, çoğu erken dönemde tanı alıp cerrahi geçiren hasta normal yaşamına devam eder. Tedavi tamamlandıktan sonra doktorunuzu birkaç yıl boyunca gerekli kontrol tetkiklerini yaptırmak ve muayene amaçlı uygun görülen aralıklarda görmelisiniz. Doktorunuz ayrıca ruh haliniz, stres düzeyiniz, cinsel yaşamınız, yeme ve egzersiz alışkanlıklarınız ve tedaviyi bitirdikten sonra yaşayabileceğiniz diğer sorunlar hakkında sizinle konuşacaktır.”

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