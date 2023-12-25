Djiku Icardi pozisyonunu ekrana getiremeyen yönetmen bakın kim çıktı? Galatasaray tepki göstermişti

Galatasaray'da Fenerbahçe maçından sonra Djiku'nun Icardi'ye penaltı yaptığı ileri sürülmüş, pozisyonu net olarak ekrana getiremeyen yayıncı kuruluşa tepki gösterilmişti.

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, "İlk yarı çok net bir penaltı pozisyonu demeyeceğim, penaltı vardı. Yumruk vardı. Boks ringlerinde olacak şekilde! Yumruk atıldı. Bunu biz uzak bir açıdan gördük aslında. Yayıncıyı da eleştireceğim. Bu görüntüyü net olarak çekememek, dünyanın seyrettiği bir derbi. Kamera sayısının azlığını yayıncı da düşünmeli. İnsanlar pozisyonu net göremedi. Bu kadar önemli maçta bunu göstermemek... Bu penaltıyı vermemek. VAR hakemine de TFF gerekli şeyi yapacaktır. Bunu görememek, verememek üzücü. Hakeme bağlamak istemiyorum. Biz de full yeterli bir oyun ortaya koymadık. İlk yarı net penaltı var" dedi.

Maçtan sonra yayıncı kuruluşta açıklama yapan Güntekin Onay, maçın yönetmeninin kim olduğunu açıkladı.

Onay şunları söyledi:

"Maç 26 kamerayla çekiliyor. En net pozisyon belki o anda ekrana yansıtılmamış olabilir. Maçın yönetmeni de Türk değil. En temiz ve en açık görüntü ekrana getirmek en doğrusudur. Açı meselesi bu. 26 kamera var ve hepsi Riva'ya gönderiliyor. Maç başladığı için en net görüntü ekrana getirilmemiş olabilir. Daha sonra en temiz görüntü ekrana getirilebilirdi. Bunu da yaptığında 'Gözümüze mi sokuyorlar' deniliyor. Verilmediğinde 'Neyi saklıyorsunuz?' deniliyor. Biraz art niyet de var. 26 kameralı maç çekimi, uluslararası standartlarda, Dünya Kupası maçında nasılsa öyle yapılıyor."