Fenerbahçe Galatasaray derbisini Avrupa basını nasıl gördü? Sadece tek bir olayı övdüler

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisi; hem ortaya konan futbol hem de skor anlamında tam bir hayal kırıklığı yarattı.

Oyun kalitesinin beklentilerin çok altında kalırken, saha içi didişmeler ve yapılan fauller karşılaşmaya damga vurdu. Topun oyunda kalma süresi 43 dakika 8 saniye olarak kayıtlara geçerken, Fenerbahçe isabetli şut atamadan, Galatasaray da sadece 1 isabetli şutla 90 dakikayı tamamladı.

Merakla beklenen derbi Avrupa’da da manşetleri süsledi.

İtalyan gazetesi TuttoMercato; fazla heyecanın yaşanmadığı derbinin 0-0 sona erdiğini aktardı.

İspanyollar'ün ünlü gazetesi Marca; derbinin hayal kırıklığı yarattığını ve karşılaşmada ortaya çıkan 0-0’lık sonucun adil olduğu yazdı.

Yine İspanya'da yayın yapan AS da "Golsüz eşitlik iki takımı da aynı puanla zirvede tuttu" yorumunu yaptı.

Fransız L’Eqiupe’de yer alan haberde; derbide ortaya çıkan beraberliğin Süper Lig’deki sıralamayı değiştirmediği vurgulandı, "Bu beraberlik Türkiye Süper Ligi'nde hiçbir şeyi değiştirmedi” denildi.

Rumen basınından GSP ise maçla ilgili yorumunda sadece taraftarları övdü "Maçta 45 bin seyirci vardı ama görecekleri fazla bir şey yoktu” dedi.

Arjantin basınından Ole; derbinin kalitesizliğine vurgu yaparak "İyi bir maç vaadine rağmen Fenerbahçe ve Galatasaray, İstanbul'da sıkıldı" ifadelerini kullandı.

Hollanda basınından RTL Nieuws ise derbiyle ilgili “Keyifsiz geçen maçta uzun süre neredeyse hiç pozisyon yaratılmadı” sözlerini manşetlerine taşıdı.