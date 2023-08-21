Djokovic Alcaraz'dan Wimbledon'ın intikamını aldı

Novak Djokovic Wimbledon finalinde mağlup olduğu rakibi Carlos Alcaraz'ı Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nda 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

KAYNAK: AA
Djokovic Alcaraz'dan Wimbledon'ın intikamını aldı

Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nı tek erkeklerde, İspanyol Carlos Alcaraz'ı 2-1 yenen Sırp Novak Djokovic kazandı.

ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının erkekler finalinde, 1 numaralı seribaşı Alcaraz ile 2 numaralı seribaşı Djokovic karşılaştı.

Geçen ay Wimbledon finalinde Djokovic'i 5 set sonunda mağlup eden 20 yaşındaki Alcaraz, ilk seti 7-5'lik skorla hanesine yazdırdı.

"Tie break"e giden 2. seti maç puanı çevirdikten sonra kazanarak skoru eşitleyen Djokovic, yine büyük çekişmeye sahne olan final setini de 7-6 aldı ve sahadan galip ayrıldı.

3 saat 50 dakika sonunda gelen zaferi tişörtünü yırtarak kutlayan Djokovic, 2018 ve 2020'den sonra Cincinnati Masters'taki 3. şampiyonluğuna ulaştı.

Bu sezon 4'üncü, kariyerindeki 95. tekler şampiyonluğuna imza atan 36 yaşındaki Djokovic, Ivan Lendl'ı geçerek Jimmy Connors (109) ve Roger Federer'den (103) sonra açık dönemde en fazla turnuva kazanan erkek tenisçi oldu.

(AA)

Öne Çıkanlar
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
Son Haberler
Moritanya'daki sellerde 4 çocuk hayatını kaybetti Dünya
Moritanya'daki sellerde 4 çocuk hayatını kaybetti
Su metrelerce havaya fışkırdı. Sürücüler şaşkına döndü Güncel
Su metrelerce havaya fışkırdı. Sürücüler şaşkına döndü
Şarjı çabuk biten iPhone kullanıcıları dikkat! Bu özelliği kapatın Güncel
Şarjı çabuk biten iPhone kullanıcıları dikkat! Bu özelliği kapatın
Zafer Arapkirli Beşiktaş’ın golünü iptal eden hakeme isyan etti Spor
Zafer Arapkirli Beşiktaş’ın golünü iptal eden hakeme isyan etti
Bahçeli'nin çizmeleri Yunan basınında olay oldu. Körüklü efe çizmeleri ile tarihi gönderme yapmıştı Güncel
Bahçeli'nin çizmeleri Yunan basınında olay oldu. Körüklü efe çizmeleri ile tarihi gönderme yapmıştı
Konut fiyatları uçtu, arsa ve tarlaya talep arttı Ekonomi
Konut fiyatları uçtu, arsa ve tarlaya talep arttı
Ege Denizi'nde peş peşe deprem Güncel
Ege Denizi'nde peş peşe deprem