Djokovic Sırbistan Açık'a havlu attı

Dünya 1 numaralı Sırp raket Novak Djokovic, Bosna Hersek'in Banja Luka kentinde devam eden Sırbistan Açık Tenis Turnuvası'ndan elenerek büyük bir sürprize imza attı.

Djokovic Sırbistan Açık'a havlu attı

Editör: Barış Atakan

Organizasyonun çeyrek finalinde bir diğer Sırp sporcu Dusan Lajovic ile karşılaşan Djokovic, müsabakayı 6-4 ve 7-6(6)'lık setlerle 2-0 yenildi.

Djokovic, basın toplantısında yaptığı açıklamada, ortalamanın altında bir oyun sergilediğini ifade ederek, "Son derece pasif ve hatalı oynadığım bir karşılaşmaydı." ifadelerini kullandı.

TURNUVA NEDEN BOSNA HERSEK'TE?

Sırbistan'ın, ATP 250 serisinden 500 serisine yükselmek için Belgrad'daki tenis merkezinde çalışmalar yürüttüğü ve turnuvanın bu nedenle Bosna Hersek'te yapılacağı duyurulmuştu.


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