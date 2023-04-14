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Djokovic'ten büyük sürpriz

Teniste büyük sürpriz. Erkekler dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, Monte Carlo Masters turnuvasına son 16 turunda organizasyona havlu attı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 07:32
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Djokovic'ten erken veda etti

Djokovic'ten büyük sürpriz
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Editör: Barış Atakan

Monako'da düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 turnuvasında mücadele eden 35 yaşındaki tenisçi, son 16 turunda dünya 21 numarası İtalya Lorenzo Musetti ile korta çıktı.
İki saat 54 dakika süren çekişmeli mücadelenin ardından kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan rakibini 4-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup eden 21 yaşındaki Musetti, büyük bir sürprize imza attı.

ŞAHİN GÖZÜ DEVREDE
Djokovic, maçın ikinci setinde 4-3 öndeyken, maçın hakemi Aurelie Tourte ile kısa süreli bir tartışma yaşadı. Musetti'nin "forehand" vuruşla aldığı puanda, topun çizginin dışına çıktığını söyleyen Sırp tenisçi, hakemin kararına itiraz etti. "Şahin Gözü" teknolojisi uygulamasına yer verilmeyen turnuvada hakem, kararının arkasında durdu. Yayıncı kuruluşun söz konusu teknolojiyle yaptığı pozisyon tekrarı ise Djokovic'in haklı olduğunu gösterdi. Musetti, çeyrek finalde vatandaşı dünya 8 numarası Jannik Sinner ile mücadele edecek.

 

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