'Doctor Strange' geri dönüyor

"The Imitation Game", "The Power of the Dog" ve "Doctor Strange" gibi filmlerle tanınan Benedict Cumberbatch, Marvel sinema evrenine geri döneceğini açıkladı.

'Doctor Strange' geri dönüyor

Marvel sinema evreninde canlandırdığı Doctor Strange rolüyle akıllarda yer eden İngiliz oyuncu Benedick Cumberbatch, Marvel hayranlarını sevindiren bir haber verdi. Ünlü oyuncu Doctor Strange rolüyle çok yakında beyazperdeye geri döneceğini açıkladı.

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Gelecek projeleri hakkında konuşan Cumberbatch, gelecek yıl çekilmesi planlanan bazı Marvel filmleri olduğunu söyledi. Bunların hangi projeler olduğu hakkında bilgi vermeyen oyuncunun üçüncü Doctor Strange filminde mi yoksa yeni bir Marvel filminde mi rol alacağı bilinmiyor.

"Doctor Strange" ve "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" filmleri dışında oyuncu, "Avengers: Infinity War", "Avengers: Endgame", "Thor: Ragnarok" ve "Spider-Man: No Way Home" gibi filmlerde rol aldı.

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