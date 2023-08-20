Doğa adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Doğa isminin anlamını araştırıyor. Peki, Doğa ne demek? Doğa isminin anlamı nedir?

DOĞA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Doğa ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Kendi kuralları çerçevesinde sürekli gelişen, değişen canlı ve cansız varlıkların hepsi, tabiat, natür.

- İnsan eliyle büyük değişikliğe uğramamış, doğal yapısını koruyan çevre, tabiat.

- Bir kimsenin eğilimlerinin, içgüdülerinin hepsi, huy.

DOĞA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Doğa ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Doğa ismini koymak caizdir.