Doğal gaz tüketimi geriledi

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ağustos 2022-Mart 2023 dönemindeki doğal gaz tüketimi, önceki 5 yılın aynı dönemindeki ortalamanın yüzde 17,7 altında gerçekleşti.

Doğal gaz tüketimi geriledi

(AA) Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerin doğal gaz tüketimlerine ilişkin güncel verileri paylaştı.

Buna göre, AB'nin doğal gaz tüketimi Ağustos 2022 -Mart 2023 döneminde, 2017-2022 yıllarının aynı dönemindeki ortalama gaz tüketiminin yüzde 17,7 altında gerçekleşti.

AB ülkeleri, söz konusu dönemde enerji krizi nedeniyle doğal gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltmayı hedeflemişti.

Bu dönemde doğal gaz tüketimini en fazla düşüren yüzde 55,7 ile Finlandiya, yüzde 40,5 ile Litvanya ve yüzde 37,2 ile İsveç oldu.

AB, Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde yılda yaklaşık 400 milyar metreküp doğal gaz tüketiyordu.

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