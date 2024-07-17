Doğal güzelliği tahrip etti bir de sosyal medyada paylaştı

Kaynak: İHA
Doğal güzelliği tahrip etti bir de sosyal medyada paylaştı

Antalya'da bir sosyal medya fenomeni, Kaş ilçesindeki doğa harikası Yeşilgöl'e arazi aracıyla girerek gölü tahrip etti. Gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan doğa harikası Yeşilgöl, bir sosyal medya fenomeninin sorumsuz davranışı sonucu zarar gördü. Fenomen, arazi aracıyla Yeşilgöl'e girerek doğal yapıyı tahrip etti ve bu anları sosyal medya hesabında paylaştı. Bu davranış, doğa severler ve bölge sakinlerinden büyük tepki aldı.

Paylaşılan video kısa sürede geniş bir kitleye ulaşarak sosyal medyada infial yarattı. Kullanıcılar, fenomenin çevreye verdiği zarardan dolayı duydukları üzüntüyü ve öfkeyi dile getirdi. Bazı kullanıcılar, bu tür sorumsuz davranışların çevreye verdiği zararları hatırlatarak fenomenin daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

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