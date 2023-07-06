Doğal uyku hapı. Yatmadan bir saat önce tüketin. Mucize meyvenin bitmeyen faydaları

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan durian meyvesinin faydaları dikkat çekti.

DOĞAL UYKU HAPI: DURİAN MEYVESİ

Durian, uzun süreli uykusuzluk çeken kişiler için çok uygundur ve yatmadan bir saat önce yenebilir.

Doğal bir uyku hapı olarak kabul edilen durian meyvesi, triptofan adı verilen bir amino asit içerir. Bu asit melatonin ve serotonin salgılanmasını destekler.

DURİAN MEYVESİ NEDİR?

Durian, bazı ülkelerde ‘meyvelerin kralı’ olarak nitelenir. Durian'a, "Cennet - Cehennem" de denir.

Cehennem denmesinin nedeni, dikenlerle dolu kabuğunun kötü kokmasıdır.

Uzakdoğu'daki bazı ülkelerde bu meyvenin otellere sokulması yasaktır.

DURİAN MEYVESİNİN FAYDALARI

-İçerisinde yüksek oranda C vitamini ve antioksidan vardır.

-Potasyum açısından oldukça zengindir.

-Vücut direncini arttırır.

-Vücuttaki serbest radikallerin idrar yolu ile atılmasına yardım eder.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

-İçeriğindeki bakır kan hücre üretimi için oldukça gereklidir.

-Enerji verir ve vücudu canlandırır.

-Sinirleri yatıştırma özelliği sayesinde epilepsi hastalarına iyi geldiği bilinir.

-Sindirilmesi kolaydır.

-Yumuşak eti kolesterol ve doymuş yağ içermez.

-B vitamini açısından zengindir.

-Sinir hücrelerini düzenler. Özellikle depresyona iyi geldiği bilinir.

-Kan basıncını kontrol etmeye yardım eder.

-Yüksek oranda magnezyum, bakır, manganez ve demir içerir.

-Uykusuzluğa iyi gelir.

-İçeriğindeki amino asitler ile melatonin ve serotonin hormonlarının salgılanmasını sağlar.

-Bir porsiyon durian meyvesi günlük karbonhidrat ihtiyacının %20’sini kapsar.

-Yüksek oranda lif içerir.

-Yaraların iyileşmesinde yaralıdır.

-Yaşlanmayı geciktirici etkisi vardır.

-Kalp hastalıklarına karşı korur.

-İyi kolesterolü yükseltir.

-Cilt ve kemik sağlığı için oldukça faydalı olan manganez içerir.

-Kas ve sinir sağlığı üzerinde yararı etkileri vardır.

-1 porsiyon durian günlük folik asit ihtiyacını %20’sini karşılayabilir.

-Kabızlık sorunları için de müshil etkisi yarattığı bilinir.

-Zengin lif içermesi, toksinlerin bağırsakta bekleme süresini azaltır.

-Kolon mukoza zarını korumaya yardım eder.

DURİAN MEYVESİ NASIL YENİR?

Durian meyvesi tek parça bütün halinde ya da parçalara ayrılmış şekilde satılıyor. Meyvenin çok farklı kullanım alanı var. Çiğ olarak yenilecekse soğuk halde yenilmesi önerilir. Bu meyve aynı hoşaflar gibi şekerle kaynatılarak da tüketilebilir.