Erdoğan 'müjde' diye duyurmuştu ''Doğalgaz gelmeden maliyeti 3-4 kat arttı''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 30 ay önce doğalgaz faturalarının düşeceği “müjdesi” verdiğini belirterek 2023 yılının ilk çeyreğinde vatandaşın mutfağında olacağı açıklanan yerli doğalgaz henüz evlere gelmeden maliyet artışlarının yaşandığını söyledi.

30 ayda konut tarifesine 11, sanayi tarifesine 15, elektrik üretim santralı tarifesine ise 18 kez zam yapıldığına işaret eden Akın, “2022 yılında 11 yıl süreceği öngörülen yatırım için 57 milyar lira ayrılırken 2023 yılında söz konusu tutarın da artması kaçınılmaz oldu. 2023 yılında yatırım tutarının 3-4 kat artması bekleniyor” dedi.

Türkiye gaz merkezi olmak istiyor

Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni’nde önceki gün konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Amacımız, ülkemizi en kısa sürede doğalgaz referans fiyatının oluştuğu küresel bir merkez haline dönüştürmek" demişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de geçen hafta Rusya'nın ekonomik strateji planları arasında Türkiye'ye bir gaz merkezi kurulması olduğunu söylemişti.