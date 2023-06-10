Doğalgaz kazısında bulundu görenlerin gözlerini alamadı. Bölgeye emniyet şeridi çekildi

Bartın'ın Amasra ilçesinde, doğalgaz hattı çalışmaları sırasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen sütunlu bir yol ile su yolu bulundu.

Doğalgaz kazısında bulundu görenlerin gözlerini alamadı. Bölgeye emniyet şeridi çekildi

DHA'nın haberine göre, Amasra İlçesi'nde Kum ile Kaleşah mahalleleri arasındaki 3 kilometrelik kısımda, doğalgaz hattı için çalışma başlatıldı. Kum Mahallesi'nde 700 metre boyunca boru hattı yerleştiren ekipler, Cumhuriyet Caddesi'ne geldiğinde sütunlu bir yol ile su yoluna rastladı.

Kazı çalışmalarında bulunan Amasra Müze Müdürlüğü arkeologları çalışmalara ara verilmesine karar verdi. Tarihi kalıntıların Roma dönemine ait olduğu düşünülürken, kazı esnasında bulunan kerpiç tuğlalar ve diğer kaideler Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Amasra Müze Müdürlüğü'nün bilgi verdiği Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan uzman ekipler gelerek incelemelerde bulundu. Kurul, 19 Haziran’da yapacağı toplantı sonrasında kararını açıklayacak. Kurulun izin vermesi halinde çalışmanın ara verildiği bölgeden Kaleşah Mahallesi'ne kadar, 800 metre daha doğalgaz boru hattı yerleştirilecek.

"ZARAR VERMEYECEĞİZ"

Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan arkeologların inceleme yaptığını söyleyen Amasra Belediye Başkanı Başkan Recai Çakır, “Arkeologlar bize de doğalgaz hattı için alternatif bir güzergah söyledi. Kurul üyesi hocalarımızın da katılımıyla alternatif güzergahlar değerlendirilerek, çalışma devam edecek. Şimdi kurulun kararına göre tarihi eserimize de zarar vermeden, buranının tam zemini bularak altından geçmeyi planlıyoruz veya alternatif güzergahtan devam edeceğiz” dedi.

Mahallede yaşayan Muhammet Başoğlu, “İlçemizin tamamında tarihi eserler bulunduğu için doğalgaz çalışmalarında birtakım eserler çıktığını duyduk. Çalışmaların ara verildiğini biliyoruz. Tarihi eserin ne olduğunu tam olarak biliyoruz. İnşallah verilecek karardan sonra her şey usulüne uygun devam eder” diye konuştu.

Mahalleliden İsmail Ünal ise “Mahallemizde doğa gaz çalışması yapılıyordu, burada bir tarihi eser çıkmış, şimdi burayı incelemek için çalışma durdurulmuş, biz de ne olduğunu bilmiyoruz. İnşallah doğalgaz çalışması da devam eder” ifadelerini kullandı.

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