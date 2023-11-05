Doğan ailesi Vuslat Sabancı için ABD'ye gidiyor

Doğan ailesi, tekne kazası sonrası yüzünden yaralanan ve bu nedenle ABD’de estetik operasyon geçiren Vuslat Doğan Sabancı’nın yanına ABD'ye gidiyor.

Doğan ailesi Vuslat Sabancı için ABD'ye gidiyor

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 25 Ağustos Cuma günü Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında denizde kaza geçirmişti.

Zodyakla kayalıklara çarpan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı Amerikan Hastanesi’nde bir dizi ameliyatın ve günlerce süren tedavinin ardından taburcu edilmişlerdi.

Vuslat Doğan Sabancı kaza nedeniyle çene bölgesinde ve yüzünde oluşan yara izleri nedeniyle geçen ay ABD’ye giderek, estetik ameliyat olmuştu.

TÜM AİLE BİR ARAYA GELECEK

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Yarın annesi Sema Doğan ve kız kardeşi Arzuhan Yalçındağ Vuslat Doğan Sabancı’nın yanına gidecek. Geçen haftalarda diğer kız kardeşleri Hanzade Doğan Boyner ile Begümhan Doğan Faralyalı da Vuslat Sabancı’yı ziyaret için ABD’ye gitmişti. İş insanı Aydın Doğan’ın da geçen hafta kızının yanına gitmek için ABD vizesine başvurduğu öğrenildi.

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