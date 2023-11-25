Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın arası açıldı. Neden görüşmedikleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz aylarda kaza geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın evliliklerinin yara aldığı öne sürüldü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın arası açıldı. Neden görüşmedikleri ortaya çıktı

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt’un haberine göre, ağustos ayında Yunanistan’ın Leros adasında bot kazası geçirip ölümden dönen Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı çiftinin evlilikleri de yara aldı.

Cankurt şunları çiftle ilgili iddiaların dolaştığını ve Kazada yüzünden ağır şekilde yaralanan ve New York'a giden Vuslat Doğan Sabancı ile Ali Sabancı'nın arasının çok kötü olduğunun konuşulduğunu aktardı.

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ALİ SABANCI'YI SORUMLU TUTUYOR

Cankurt’un bilgilerine göre, dedikodulara göre, Vuslat Sabancı, kazadan eşi Ali Sabancı’yı sorumlu tutuyormuş. Çünkü Ali Sabancı, Leros'ta botu ısrarla kendisi kullanmak istemiş, eşinin "Bırak personel kullansın" demesine rağmen Ali Bey, dümene kendisi geçmiş ve o feci kaza yaşanmış.

Vuslat Sabancı kendisine bunları yaşattığı için eşini affetmiyormuş. O yüzden de hiç görüşmüyormuş.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan'da tatilde olan iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, denizde Zodyak botla kaza yapmıştı. Ağır yaralanan çift, ilk müdahalenin ardından Bodrum'a sonra da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile İstanbul'a sevk edilmişti.

Entübe edilen ve ameliyatla dalağı alınan Ali Sabancı'nın vücudunda çok sayıda kırık tespit edilmişti.

Ali Sabancı Eylül ortasında taburcu oldu. Yüzünden yaralanan Vuslat Doğan Sabancı da Amerika’da tedavi görüyor.

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