Ali Sabancı kaza sonrası ilk kez ortaya çıktı. Yüzündeki sakal dikkat çekti

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Yunanistan’ın Leros Adası açıklarında eşi Vuslat Doğan Sabancı ve iki çocuğuyla birlikte geçirdiği deniz kazasında Ali Sabancı ağır yaralanmıştı.

Ali Sabancı Eylül ortasında taburcu olurken eşi Vuslat Doğan Sabancı da Amerika'da tedavi görüyor.

Geçirdiği kaza sonrası dinlenen Ali Sabancı, geçtiğimiz gün kontroller için Amerikan Hastanesi’ne geldi.

Doktor kontrolünden geçen Sabancı, çıkışta objektiflere takıldı. Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında hastane yatağında fotoğrafı yayınlanan iş insanı, ilk kez sokakta görüldü.

Keyfinin yerinde olduğu görülen Ali Sabancı, doktoruyla ‘çak’ yaptıktan sonra otomobiline binerek evine geri döndü.

Öte yandan Sabancı’nın sakallarının da çıktığı görüldü. Fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan'da tatilde olan iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yapmıştı. Ağır yaralanan çift, ilk müdahalenin ardından Bodrum'a sonra da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile İstanbul'a sevk edilmişti. Entübe edilen ve ameliyatla dalağı alınan Ali Sabancı'nın vücudunda çok sayıda kırık tespit edilmişti.

Ali Sabancı Eylül ortasında taburcu oldu. Yüzünden yaralanan Vuslat Doğan Sabancı da Amerika’da tedavi görüyor.