Doğan Avcıoğlu Ödülleri sahiplerini buldu

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nin destekleriyle bu yıl ikincisi düzenlenen Doğan Avcıoğlu Ödülleri sahiplerini buldu.

Doğan Avcıoğlu Ödülleri sahiplerini buldu

Doğan Avcıoğlu Ödülleri Seçici Kurul’da Altan Öymen, Barış Zeren, Behlül Özkan, Cangül Örnek, Deniz Hakyemez, Elif Akkaya, Gamze Yücesan Özdemir, Merdan Yanardağ, Okan İrtem, Orhan Gökdemir, Özge İzdeş Terkoğlu, Tolga Gürakar ve Uluç Gürkan yer alan yarışmanın birincilik ödülü Fatma Eda Çelik’in “Kişisel İktidardan Millet Meclisine Saltanattan Cumhuriyet’ çalışmasına gitti.

Nevzat Evrim Önal’ın “İnsan Bencil mi?” kitabı ise ikinciliğe hak kazandı. 2’nci Doğan Avcıoğlu Ödülleri’nin onur ödülüne ise “Hocaların Hocası” Prof. Dr. Korkut Boratav layık görüldü. 2’nci Doğan Avcıoğlu Ödülleri’nin ödül töreni 19 Kasım Pazar günü saat 14.00’te Eskişehir Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde yapılacak.

GELECEK NESİLLERE AKTARMAK
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ve Tekin Yayınevi, kurucusu ve yazarı olduğu Yön ve Devrim dergileriyle aydın hareketinin öncüsü ve yürütücüsü olan Doğan Avcıoğlu için sosyal bilimler alanında “Doğan Avcıoğlu Ödülleri” düzenliyor. Doğan Avcıoğlu’nun adını, eserlerini ve dünya görüşünü yaşatmak, yarına taşımak, genç nesillerle tanıştırmak amacıyla düzenlenen “Doğan Avcıoğlu Ödülleri”nin ilki geçen yıl düzenlenmişti.

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