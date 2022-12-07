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Doğanın huzur verici atmosferinde Sapanca bungalov

Sapanca, Türkiye’nin kuzeybatısında, Marmara Bölgesi’nde bulunmaktadır. Sakarya ilinin en tanınmış ilçelerinden biridir. Doğal güzellikleri ve tarihi mirası ile dikkat çekici özelliklere sahiptir. Doğası ve muhteşem göl manzarası ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakır.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 11:27
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Doğanın huzur verici atmosferinde Sapanca bungalov

Doğanın huzur verici atmosferinde Sapanca bungalov
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İstanbul’a ve çevre illere yakın oluşu sebebi ile hafta sonu tatillerinde, şehirlerin stresinden uzaklaşmak, çalışma hayatına kısa bir mola vermek isteyenlerin ilk tercihi olarak öne çıkmaktadır. Sapanca’ya, İstanbul’dan özel araçla 1 - 1,5 saatte, otobüs ile 2 saatte kolayca ulaşılmaktadır. Sapanca Gölü’nün eşsiz manzaralarında birçok aktivite ile keyifli ve eğlenceli tatil imkanı sağlar. Dört mevsim tatil yapmaya elverişli bir iklime sahiptir. Dilediğiniz zaman eşsiz göl manzaralarında huzur verici bir konaklama yapabilirsiniz. Doğanın içinde konumlanan Sapanca bungalov ile hafta sonu tatilinin tadını doyasıya çıkarabilir, ailenizle birlikte dış etkenlerden uzakta birbirinize vakit ayırabilirsiniz.

Sapanca’da Ne Yapılır?

Bulunduğu konum itibari ile hafta sonu ya da daha fazla konaklama yapmak isteyenlerin için ideal ve huzur verici bir tatil lokasyonudur. Sapanca, birçok aktiviteyi yapabileceğiniz bir yerdir. Sapanca Gölü kenarında kahvaltı yapabilir, göl kıyısında bisiklet sürebilir, atv turları ile doğayı keşfedebilir, doğa yürüyüşleri ile huzur bulabilirsiniz. Tarihi yapılar arasından özellikle Roma Dönemi eseri Justinianus Köprüsü ziyaret edilebilir. Sapanca tatil geçirmek için gerekli tüm güzellikleri bünyesinde barındırmaktadır.

Sapanca’da Nerede Kalınır?

Eşsiz bir doğaya sahip Sapanca’da, doğayla bütünleşen Sapanca bungalov evler ile konforlu bir tatil yapabilirsiniz. Sapanca bungalov, doğa ya da göl manzaraları sunan keyifli konaklama imkanı tanıması ile ön plana çıkmaktadır. Villa Reyonu güvencesi ile keyifli bir şekilde Sapanca bungalov tatili yapabilirsiniz. Uzman ve güler yüzlü ekibi ile misafirlerinin, sorunsuz ve huzurlu bir tatil geçirmesi için kaliteli hizmet veriyor. Her bütçeye ve zevke hitap eden bir tatil planını Sapanca bungalov ile yapabilirsiniz. Doğal ahşap malzeme ile pratik bir şekilde inşa edilmesi kiralama açısından da daha ekonomik olmasını sağlamaktadır. Erken rezervasyon avantajlarından yararlanarak cazip fiyat fırsatları ile tatilinizi ekonomik hale getirebilirsiniz.

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