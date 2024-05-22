Nemrut’un ayıları kış uykusundan uyanarak baharı karşıladı

Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan Nemrut Krater Gölü, muhteşem doğal güzellikleriyle ünlü olmasının yanı sıra, burada yaşayan ayılarıyla da dikkat çekiyor. Kış uykusundan uyanan ayılar, bölgeyi ziyaret eden doğaseverler tarafından görüntülendi ve büyük ilgi gördü.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, doğa harikası yapısı, sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacaları ve zengin florasıyla bilinirken, aynı zamanda birçok biyolojik tür ve kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.

Son zamanlarda insanların beslediği ayılar, bölgede kar örtüsü henüz kalkmamış olmasına rağmen kış uykusundan uyanarak doğal yaşamlarına geri döndüler. Bu sevimli ve merak uyandıran ayılar, bölgeye gelen yerli ve yabancı doğaseverlerin büyük ilgisini çekti. Ayıların doğayla iç içe görüntüleri, ziyaretçilerin kameralarına yansıdı ve sosyal medyada geniş yankı buldu.