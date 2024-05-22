İtfaiye ekibinden yavru baykuş kurtarma operasyonu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde gerçekleşen örnek bir kurtarma operasyonu, doğaya ve hayvanlara olan duyarlılığı bir kez daha gözler önüne serdi. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde, ağacın üstündeki yuvasından düşen yavru baykuşlar, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yeniden yuvalarına döndü.

Olay, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. Öğretmenler ve öğrenciler, yuvasından düşen yavru baykuşları fark ederek hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yavru baykuşları kurtarma çalışmalarına başladı.

İtfaiye merdiveni kullanarak titizlikle yapılan operasyon sonucunda, yavru baykuşlar zarar görmeden yuvalarına yerleştirildi. Bu başarılı kurtarma operasyonu, öğretmenler ve öğrenciler arasında büyük bir memnuniyet yarattı.

İtfaiye ekiplerinin duyarlılığı ve hızlı müdahalesi sayesinde, doğanın bu minik sakinleri güvenle yuvalarına döndü. Öğretmenler ve öğrenciler, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, bu anlamlı yardımın herkese örnek olmasını dilediler.