Doğu Afrika bir yandan seller diğer yandan kuraklıkla mücadele ediyor

Eski Kenya Meteoroloji Müdürü Evans Mukolwe, basına yaptığı açıklamada, Doğu Afrika sahillerini iki ayrı iklim koşulunun etkilediğini belirtti.

Mukolwe, "Her zaman bu iki zıt sistem olmuştur. Güney sahiller sellerle, kuzey sahiller ise kurakla mücadele ediyor." dedi.

Afrika'nın doğusunda Madagaskar ve Mozambik'i ikinci kez etkisi altına alması beklenen Freddy'nin tarihin en uzun süren kasırgası olabileceği belirtiliyor.



Kasırga nedeniyle ölü sayısı 100'ü geçerken Madagaskar'da yaklaşık 226 bin, Mozambik'te ise 163 bin kişi olumsuz etkilendi.

Doğu Afrika sahillerinin kuzeyindeki Kenya ve Somali'de ise milyonlarca kişi kuraklıktan olumsuz etkileniyor.

Kenyalı Daniel Lepaine, ülkesinde 3 yıldır kuraklığın sürdüğünü belirterek, "Kuraklık devam ederse ailemiz için yaşam alanı kalmayacak. Yağmur için dua ediyoruz." dedi. (AA)