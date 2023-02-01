Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı sözleşmeli eleman alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Başkanlığımız Özel Bütçesinden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" aşağıdaki tabloda pozisyon ve nitelikleri belirtilen 2 (iki) Büro Personeli ve 2 (iki) Teknisyen olmak üzere toplam 4 (dört) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

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