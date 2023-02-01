1 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Basın İlan
  • >
  • Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı sözleşmeli eleman alacak

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı sözleşmeli eleman alacak

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı ilana göre, sözleşmeli personel  alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 16:04
Takip Et

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı sözleşmeli eleman alacak

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı sözleşmeli eleman alacak
+
Aa
-

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Başkanlığımız Özel Bütçesinden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" aşağıdaki tabloda pozisyon ve nitelikleri belirtilen  2 (iki) Büro Personeli ve 2 (iki) Teknisyen olmak üzere toplam 4 (dört) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.    

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
1
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Doları euroyu bilen Remzi Özdemir dolarda şimdi ne olacağını açıkladı. Faizde 17 ay önceye dönüş
2
﻿Doları euroyu bilen Remzi Özdemir dolarda şimdi ne olacağını açıkladı. Faizde 17 ay önceye dönüş
﻿Doları euroyu bilen Remzi Özdemir dolarda şimdi ne olacağını açıkladı. Faizde 17 ay önceye dönüş
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
3
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
﻿Altın uzmanı İslam Memiş altında olacakları tarih vererek açıkladı
4
﻿Altın uzmanı İslam Memiş altında olacakları tarih vererek açıkladı
﻿Altın uzmanı İslam Memiş altında olacakları tarih vererek açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
5
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyordu... AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
6
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyordu... AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyordu... AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
7
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
﻿Avrupalılar elektrikli otomobile yüklendi satışlar arttı
﻿Avrupalılar elektrikli otomobile yüklendi satışlar arttı
﻿Avrupalılar elektrikli otomobile yüklendi satışlar arttı
﻿Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi
﻿Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi
﻿Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi
﻿Burdur’da iki katlı müstakil binada yangın çıktı
﻿Burdur’da iki katlı müstakil binada yangın çıktı
﻿Burdur’da iki katlı müstakil binada yangın çıktı
﻿Adana'da eski rektöre 2,5 yıl hapis cezası
﻿Adana'da eski rektöre 2,5 yıl hapis cezası
﻿Adana'da eski rektöre 2,5 yıl hapis cezası
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.