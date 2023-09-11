Doğukan Manco patlıcan yüzünden hastanelik oldu

Katıldığı bir düğünde yediği yemek nedeniyle hastanelik olan merhum sanatçı Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, "Bu hayatımda üçüncü kez başıma geliyor. Müdahale edilmezse solunum yolum tıkanıncaya kadar ağır reaksiyonlar veriyor vücudum" şeklinde konuştu

Doğukan Manco patlıcan yüzünden hastanelik oldu

Editör: Özlem KIRAL

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, katıldığı bir düğünde yediği yemek nedeniyle hastanelik oldu. Gıda alerjisi olan 42 yaşındaki Manço, yaşadıklarını anlattı.

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Erken müdahale sayesinde ucuz atlattığını belirten Doğukan Manço, "Bu hayatımda üçüncü kez başıma geliyor" ifadelerini kullandı.

"BU SEFER DE YIRTTIK!"

Hastane odasından fotoğraf paylaşan Manço, takipçilerine sağlık durumu hakkında bilgi vermeyi de ihmal etmedi. Doğukan Manço, "Bu sefer de yırttık... Patlıcana anafilaktik şok seviyesinde alerjim var. Yakınlarım bilir. Yani müdahale edilmezse solunum yolum tıkanıncaya kadar ağır reaksiyonlar veriyor vücudum. Bu hayatımda üçüncü kez başıma geliyor"

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''PATLICAN YÜZÜNDEN...''

''Bir düğünde karanlıkta gelen yemeği gözüm seçemeyince emin olmak için garsona "püre mi patlıcan mı" diye sordum. Püre dedi. Sadece bir çatal ucu aldım ve patlıcan olduğunu anladım. Kısa sürede belirtilerden etkilendiğimi anlayıp soluğu hastanede aldım. Erken müdahale ile toparladım. Garson muhtemelen genç oluşu sebebiyle heyecanlandı ne dediğini bilmiyordu ya da patlıcan püresi diye algıladı. Şu an için iyiyim.” dedi

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