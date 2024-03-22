Araçların önüne atlayarak sürücülerden para koparmaya çalıştılar. Böyle sahtekarlık görülmedi

Nevşehir Atatürk Bulvarı’nda yaşanan olayda, edinilen bilgilere göre bir şahıs, yaya geçidinde beklediği esnada oradan geçmekte olan bir aracın önüne atlayarak aracın üzerinden yere atladı.

Olay sonrası, hemen yayanın yardımına koşan sürücü, durumu 112 Acil Sağlık Hizmetlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

B.Ş. yönetimindeki otomobilin çarptığı öne sürülen ve yerde yatan V.S. (32), polisleri görünce ayağa kalkıp, sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek olay yerinden uzaklaşmak istedi.

V.S'den şüphelenen polislerin, çevredeki bir güvenlik kamerasının kaydığı incelemesi üzerine, V.S'nin kaza süsü vermek amacıyla aracın üzerine atladığı anlaşıldı ve sürücü ile şüpheli emniyete götürüldü.

Emniyetteki ifadeleri sonucunda birbirlerinden şikayetçi olmayan taraflar, serbest bırakıldı.

Görüntüde, V.S'nin yaya öncelikli geçitte beklediği, yaklaşan otomobilin üzerine atlayıp düştüğü görülüyor.