Doğum kontrol hapları tarih mi oluyor

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, doğum kontrol hapları yerine cinsel ilişkiden önce bir hap kullanmak yeterli olacak.

İlaç iki tabletten oluşuyor. Hazırlanan ilacın doğum kontrolü açısından en iyi aday olarak belirlendi. Sonuç şöyle açıklandı:



“Doğurganlığın zirvesinde yumurtlamayı bozuyor”

Mevcut doğum kontrol hapları, ruh hali değişimleri, mide bulantısı ve baş ağrıları yapabiliyor. Ayrıca yan etkilere neden oluyor. Kan pıhtılaşması ve rahim ağzı kanseri gibi hastalık riskleri taşıyor; bu nedenle tercih edilmiyor...

Araştırmacılar, söz konusu doğum kontrol hapı ile ilgili çalışmalarını geliştirmeyi sürdürüyor...