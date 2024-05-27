Doğumunun 110’uncu yıl dönümünde Prof. Dr. Cahit Tanyol

Dergi bu sayısını “Türk Sosyolojisi denildiğinde akla gelen ilk isim olan Ziya Gökalp başta olmak üzere, bu bilim dalını, Türk milletini anlamak üzere aracı kılan tüm sosyologların ve Türk Sosyolojisi’ni bir merhale daha ileri götüren Prof. Dr. Cahit Tanyol’un aziz hatırasına ithaf” etmiş. Dergi ayrıca bu sayısından itibaren yoluna hakemli olarak devam edeceği müjdesini de vermekte.

Dergide yer alan yazarlar ve konu başlıkları şöyle:

Doç. Dr. Ümmet Erkan: Cahit Tanyol’un Hayatı ile Din, Laiklik, Örf, Ahlak Görüşleri * Söyleşi: Mehmet Solmaz; Profesör Cahit Tanyol ile Bir konuşma * Dr. Yasin Yavuz: Metinsellik Ölçütlerine Göre Kuruluş ve Fetih Destanı

*Söyleşi; Ömer Faruk Şerifoğlu: Uğurol Barlas ile “Cahit Tanyol ve Gaziantep”e Dair *Prof. Dr. Yücel Karadaş: Cahit Tanyol ve Gaziantep Kırsalı Üzerine Ampirik Çalışmaları *İbrahim Daş: Zamanın Espasında Geç Kalmış Bir Şair: Cahit Tanyol *Söyleşi: Çelebi Dergisi: Prof. Dr. Cahit Tanyol Üzerine Prof. Dr. Ümit Meriç İle Söyleşi *Öğr. Gör. Sena Baykal: Cahit Tanyol ve Aramak Dergisi (1939-1940)

KİTABİYÂT: Zafer Saraç: Örf ve Adetler Sosyolojisi Bakımından Sanat ve Ahlak

*Rümeysa Bedirhanoğlu: Türk Edebiyatında Yahya Kemal